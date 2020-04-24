Энергетики просят орловцев не накапливать задолженность в период самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T12:22:28+03:00

Долг жителей области за электроэнергию составил уже почти 182 миллиона рублей

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Орловские энергетики призывают орловцев не накапливать задолженность в период самоизоляции. Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ не будет, но неоходимость платить по счетам никто не отменял.

По данным на 1 апреля 2020 года долг орловцев за электроэнергию перед Орловским энергосбытом составлил уже 181,7 млн рублей.

- Дальнейший рост задолженности может негативно сказаться на работе энергетической отрасли региона. Бесперебойное энергоснабжение напрямую зависит от своевременной оплаты. Именно из платежей финансируются профилактические и ремонтные работы на объектах электросетевых и генерирующих предприятий, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Оплатить счета за электроэнергию дистанционно и без комиссии можно, через личный кабинет на сайте организации и онлайн-сервисы банков.

ИСТОЧНИК KP.RU