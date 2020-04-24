Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T11:40:39+03:00

Рассказываем, какие районы области затронула коронавирусная инфекция и где зараженных больше всего

Изменить размер текста: A A

На 24 апреля 2020 года в Орловской области общее число инфиыированных COVID-19 вплотную приблизилось к трем сотням и составило 296 человек. Сегодня утром оперативный штаб подтвердил информацию о сразу 47 инфицированных, причем большая часть из них заразилась контактным путем. Рассказываем, какова география распространения коронавируса в Орловской области сегодня.

Информацию представил оперативный штаб региона. Как и раньше больше всего подхвативших инфекцию - в Орле, это 79 человек.

На втором месте Мценск и Мценский район - 65 человек.

На третьем - Болховский район, здесь 25 заразившихся.

информация оперативного штаба региона

Далее картина складывается следующим образом. Орловский район -24, Урицкий - 20, Залегощенский - 13, Новосильский - 12, Покровский - 10, Свердловский - 8, Ливны и Ливенский район - 8, Хотынецкий - 6, Знаменский - 5, Малоархангельский, Новодеревеньковский и Верховский района - по 4 больных, Шаблыкинский, Кромской, Троснянский, Глазуновский - по 2, Корсаковский - 1 человек.

У соседних с Орловской областей дела тоже обстоят неважно. В Тульской за сутки заразилось 44 человека, общее число 505, в Калужской +61, всего 444, в Брянской +35, всего 494, в Липецкой +15, всего 263, в Курской +37, всего 345.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU