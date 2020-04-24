2020-04-24T11:19:42+03:00
Общество

В Орловской области на 70,3% увеличились количество случаев укуса людей клещами

Из-за опасных насекомых в больницы обратились уже 109 человек
Наталья Меркулова
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В Орловской области на 70,3% увеличились количество укусов людей клещамиВ Орловской области на 70,3% увеличились количество укусов людей клещамиФото: Архив "КП"
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Теплая зима и ранняя весна в этом году привели к тому, что клещи активизировались раньше обычного. В итоге в Орловской области на 70,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года) увеличились количество случаев укуса людей этими переносчиками опасных заболеваний.

По данным на 23 апреля, к медикам обратились уже 109 человек, среди них 37 детей. К счастью, клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза и других заболеваний у них не выявлено.

- В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области исследовали снятых с людей клещей. Инфицированность возбудителями боррелиоза составила – 18,3% от числа исследованных (за аналогичный период 2019 года - 14,3%), - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Сейчас идет обработка от клещей в парках, скверах, на территории детских садов. Специалисты обработали уже 31,34 га. Однако орловцев просят соблюдать меры безопасности и в случае укуса сразу обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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