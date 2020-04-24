2020-04-24T11:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

На 24 апреля в Орловской области выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших за весь период приблизилось к трем сотням и составило 296 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 24 апреля 2020 года общее число заразившихся за весь период мониторинга приблизилось к трем сотням и составило 296 человек.

Информацию о новых инфицированных озвучил оперативный штаб страны. В целом в России подтверждено еще 5 849 диагнозов в 82 регионах. Количество летальных случаев за сутки составило 6, в Орловской области новых скончавшихся нет.

Как рассказал глава региона Андрей Клычков, из 47 новых заболевших 12 прибыли из Москвы, а 35 заразились контактным путем. 90% заражений сейчас - контакты внутри семьи. Все новые инфицированные в удовлетворительном состоянии. Губернатор назвал сегодняшнюю ситуацию статистическим антирекордом.

О географии распространения коронавируса на Орловщине на сегодняшний день читайте здесь.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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