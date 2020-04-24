2020-04-24T09:46:56+03:00
75 лет Великой Победы

В Орловской появился еще один яблоневый Сад памяти

Около двух школ в Залегощи высадили 30 молодых деревьев
Наталья Меркулова
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Фото редакции газеты Залегощенского района «Маяк»Фото редакции газеты Залегощенского района «Маяк»
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В Орловской появился еще один Сад памяти. Молодые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили уже в Тросне, Орле, Урицком (мемориал «Убитая деревня») и Малоархангельском районах.

Теперь к ним присоединилась и Залегощь. Жители районного центра разбили сады возле средних школ №1 и №2.

Первое дерево посадили глава района Виктор Брежнев, его заместитель Александр Грачев и руководитель залегощенского отделения движения «Волонтеры Победы» Константин Пителин. Все здесь появилось 30 сортовых яблонь.

- Присоединиться к акции могут все желающие. Орловцам предлогают посадить молодое деревце на своем приусадебном участке, а затем нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф. Также можно разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом акции #СадПамятиДома и поделиться на своих страницах историями подвигов родных и близких, прошедших войну, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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