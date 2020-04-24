2020-04-24T09:29:25+03:00
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В Орловской области стартовала «Вахта Памяти-2020»

Поисковики планируют раскопки в одиннадцати районах региона
Наталья Меркулова
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В Орловской области стартовал весенний этап «Вахты Памяти-2020»В Орловской области стартовал весенний этап «Вахты Памяти-2020»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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24 апреля в Орловской области стартовал весенний этап «Вахты Памяти-2020». Несмотря на коронавирус, ежегодную акцию решено не переносить.

Поисковики будут работать в малых группах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В этом году на весеннюю вахту на Орловщину не приедут поисковики из других регионов, к раскопкам не допустят несовершеннолетних и людей старше 65 лет.

Всего же в раскопках на местах ожесточенных сражений примут участие 10 поисковых организаций.

- В планах поисковиков охватить 11 районов нашей области - Болховский, Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Залегощенский, Колпнянский, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новосильский и Орловский районы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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