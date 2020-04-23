Орловский губернатор проинспектировал, как решают проблему обманутых дольщиков

23 Апр 2020 2020-04-23T16:39:19+03:00

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Губернатор Андрей Клычков проинспектировал, как решают проблему обманутых дольщиков. 23 апреля глава региона побывал на строительной площадке дома №11 по улице Раздольной в Орле и оценил темпы работы.

Напомним, ранее этот дом был один из проблемных объектов жилищного строительства. Теперь его уже достраивают: завершаются штукатурные работы и стяжка полов в квартирах. Одновременно с этим идет благоустройство дворовой территории. Завершить работу планируют во втором квартале этого года.

- Всего на контроле находятся девять домов. Участникам долевого строительства трех домов выплачивается компенсация, еще по двум домам – в Орле на улице Бурова и в поселке Нарышкино - проводится подготовка к заседанию совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, - пояснил Андрей Клычков.

На данный момент строительные работы возобновились в Ливнах на улице Дружбы Народов. Здесь строителям предстоит доделать дом №159.

График строительных работ еще двух домов в деревне Образцово Орловского района находится на контроле Департамента надзорной и контрольной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU