Предприниматели Орла могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи

23 Апр 2020 2020-04-23T16:23:16+03:00

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Орловские предприниматели могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи. Налоговая предоставляет такую возможность на время пандемии коронавируса.

Как рассказали в региональном УФНС, предприниматели могут создать и направить заявку в электронном виде. Нужно будет приложить скан или фото страниц паспорта, а также указать ФИО, добавить фотографию и сделать селфи со своим же паспортом для подтверждения личности.

- В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU