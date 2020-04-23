Предприниматели Орла могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи
Орловские предприниматели могут подать заявление о прекращении деятельности без электронной подписи. Налоговая предоставляет такую возможность на время пандемии коронавируса.
Как рассказали в региональном УФНС, предприниматели могут создать и направить заявку в электронном виде. Нужно будет приложить скан или фото страниц паспорта, а также указать ФИО, добавить фотографию и сделать селфи со своим же паспортом для подтверждения личности.
- В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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