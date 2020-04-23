В орловской психбольнице не нашли коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T15:05:04+03:00

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В орловской психиатрической больнице коронавируса не нашли. Тесты, сделанные медикам и пациентам, оказались отрицательными.

Напомним, сомнения относительно здоровья нескольких пациентов медицинского учреждения возникли на днях. Власти региона ситуацию взяли под контроль, в больнице работали специалисты Роспотребнадзора, департамента здравоохранения. Обследовали всех "постояльцев" лечебницы, врачей (всего более 180 человек) особые сомнения вызывали пятеро человек. В итоге опасения не подтвердились, о чем и рассказал губернатор Андрей Клычков.

- За ночь они были повторно протестированы, ни у кого из потенциально инфицированных заболевание коронавирусом не подтвердилось. Продолжаем удерживать ситуацию на нулевой отметке в динамике, - написал губернатор в своих соцсетях.

Однако эти тесты первичные и специалисты Роспотребнадзора предложили провести их повторно. А пациентов разделили на группы в зависимости от степени риска.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU