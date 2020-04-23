Под Орлом мужчину поймали на краже автозапчастей

23 Апр 2020 2020-04-23T14:50:00+03:00

Чужим имуществом он поживился на 50 тысяч рублей

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Жителя Орловской области поймали полицейские на краже автозапчастей. Чужим имуществом мужчина поживился на 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Орловском районе. В местный отдел полиции пришел хозяин краденого. Он рассказал, что разные комплектующие - радиатор, коробка передач, редуктор - лежали возле его дома. И в один день пропали. Оперативники взялись за поиски вора и им удалось его найти.

Как оказалось, позарился на чужое безработный орловец.

- В беседе с полицейскими подозреваемый не стал отрицать свою причастность к краже. Оперативники установили, что похищенные запасные части злоумышленник реализовал в пункт приема металлолома. В настоящее время устанавливается местонахождение краденого имущества, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Сам орловец под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU