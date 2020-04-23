Сомнительные семена томатов, перцев и других овощей сняты с реализации в Орловской области

23 Апр 2020 2020-04-23T14:47:11+03:00

Семена не соответствовали требованиям всхожести либо не были включены в Госреестр Фото: Ольга СУПОНЕВА

У специалистов Россельхознадзора возникли вопросы к их качеству

Изменить размер текста: A A

В Орловской области с реализации снято около 12 тысяч пакетов семян. Все они вызвали вопрос у специалистов: сорта и посевные свойства оказались сомнительными.

Предпринимателей, реализующих семена, проверил Россельхознадзор, несколкьо десятков раз его сотрудники наведывались в торговые точки. В общей сложности проверено больше 64, 5 тысяч пакетов. И далеко не все продаваемые орловским дачникам-огородникам семена оказались хорошими.

- Всего в продаже находилось 630 сортов семян овощных культур, не включенных в Госреестр (из них 202 сорта томатов, 78 сортов огурцов, 76 сортов капусты, 75 сортов перца, 59 сортов моркови и 140 сортов других овощных культур), - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Помимо этого, были и семена которые не соответствовали требованиям всхожести. Предпринимателей, продававших некачественный товар, оштрафовали.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU