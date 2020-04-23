2020-04-23T13:47:53+03:00
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Орловские поисковики узнали имена трех советских бойцов, погибших под Тросной

Останки солдат с сохранившимися медальонами обнаружили в начале апреля
Наталья Меркулова
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Орловские поисковики узнали имена трех советских бойцов, погибших под Тросной в июле 1943 годаОрловские поисковики узнали имена трех советских бойцов, погибших под Тросной в июле 1943 года
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Еще в начале апреля участники военно-исторического поискового клуба «Батальон» (Мценск) и поискового отряда «Гвардия» (Кромы) отправились разведывательные выезды в Троснянский район. В ходе одно из них им удалось поднять из земли останки 9 советских солдат.

Вскоре выяснилось, бойцы погибли в июле 1943 года в ходе Орловской наступательной операции. К сожалению, сохранились только 4 медальоны с данными солдат. Сразу прочитать их не удалось (сильно выцвела краска) и находки с записками передали в специализированную лабораторию «Солдатский медальон» для исследования.

Экспертам удалось прочесть текст в 3 из 4 медальонов (последний пострадал больше всего, с ним продолжат работать).

- Зелёные полосы на медальонах означают, что солдаты сражались в дивизиях, развернутых на базе пограничных полков. Ими оказались уроженцы Кировской и Курганской областей, а также один воин из Туркменской ССР, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас поисковики ведут поиск родственников погибших бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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