В Правительстве Орловской области нет зараженных коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T13:35:02+03:00

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Представители орловской областной власти не болеют коронавирусом. О том, что в Правительстве нет зараженных, сообщил глава депатамента здравоохранения Иван Залогин в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга.

Чиновник рассказал, что сам лично сдавал анализы на наличие COVID-19, результат оказался отрицательным. Он отметил, что и его коллеги также не инфицированы на сегодняшний день.

- Я передвигаюсь на личном автомобиле, использую средства защиты, - отметил Залогин, рассказывая о мерах профилактики, которые он сам принимает.

Также спикер рассказал, что по его информации среди депутатов тоже никто не подхватил коронавирусную инфекцию.

Напомним, на 23 апреля 2020 года в Орловской области число зараженных коронавирусом достигло 249 человек (за весь период мониторинга).

ИСТОЧНИК KP.RU