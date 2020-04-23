2020-04-23T13:18:59+03:00
Спорт

Волонтеры подготовили для орловцев курс танцетерапии на «удаленке»

Участницы объединения «Альтаир» выкладывают короткие видеоролики для поднятия бодрости и настроения
Наталья Меркулова
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В Орле участницы волонтерского объединения «Альтаир» подготовили для жителей нашего региона курс танцетерапии на «удаленке». Девушки выкладывают небольшие видеоролики длительностью от 4 до 6 минут для поднятия бодрости и настроения.

Первоначально онлайн-упражнения организовали для ребят, которые занимались хореографией в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, но затем к ним подключились и родители.

- Активнее включаемся в процесс, ставим веселую музыку и поднимаем настроение танцетерапией. Мы не скучаем и вам не советуем, - говорят волонтеры.

Посмотреть видеоролики и стать участником танцетерапии можно в официальной группе Волонтерское объединение "Альтаир" в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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