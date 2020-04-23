Волонтеры подготовили для орловцев курс танцетерапии на «удаленке»

23 Апр 2020 2020-04-23T13:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле участницы волонтерского объединения «Альтаир» подготовили для жителей нашего региона курс танцетерапии на «удаленке». Девушки выкладывают небольшие видеоролики длительностью от 4 до 6 минут для поднятия бодрости и настроения.

Первоначально онлайн-упражнения организовали для ребят, которые занимались хореографией в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, но затем к ним подключились и родители.

- Активнее включаемся в процесс, ставим веселую музыку и поднимаем настроение танцетерапией. Мы не скучаем и вам не советуем, - говорят волонтеры.

Посмотреть видеоролики и стать участником танцетерапии можно в официальной группе Волонтерское объединение "Альтаир" в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU