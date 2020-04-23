23 Апр 2020 2020-04-23T13:10:40+03:00

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Железнодорожный вокзал Орла продезинфицировали. Санитарную обработку провели сотрудники регионального МЧС.

Хлоросодержащие вещества способны убивать вирусы на поверхностяхФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В условиях распространения коронавирусной инфекции дезинфекции с хлоросодержащими средствами подвергаются общественные территории от улиц до подъездов жилых домов. Железнодорожный вокзал обработали с помощью спецтехники и обеззараживающих средств.

Обработаны кабинеты, залы, платформы, прилегающая территорияФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Все лестницы, переходы, помещения и кабинеты были обработаны хлорсодержащим препаратом. Общая площадь обработанных помещений составила около 1900 квадартных метров, лестничных маршей – более 180. Кроме того, были обработаны платформы на площади 12000 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Вокзал продезинфицировали сотрудники МЧСФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В ведомстве отмечают, что используемый для дезинфекции препарат с содержанием хлора способен уничтожать вирусы, попадая на поверхности.

Санитарная обработка продолжитсяФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU