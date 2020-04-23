23 Апр 2020 2020-04-23T12:54:46+03:00

Дистанционное обучение в Орле: как проходит и какие сложности возникают Фото: Архив "КП"

В Департаменте образования подвели итоги двух недель «дистанционки» для школьников

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20 апреля прошло ровно две недели с начала дистанционного обучения школьников в Орловской области. За это время с трудностями успели столкнуться и дети, их родители, и учителя. Осваивать новые технологии приходится фактически на ходу.

По данным Департамента образования, на сегодняшний день 115 школ при организации дистанционного обучения используют платформу «Виртуальная школа». Среди них выделяют образовательные организации Мценска, Ливен, Хотынецкого, Малоархангельского, Болховского и Мценского районов. Это 31,8% от общего числа школ.

Также учителя организуют уроки через онлайн-платформы «Учи.ру», «Я.Класс», «РЭШ.ру» и ZOOM.

- В настоящее время учителю приходится осваивать приемы работы в новых условиях и на ходу адаптировать учебную программу к дистанционному формату, изучать и применять новые инструменты, налаживать обратную связь с учениками и родителями, - говорят в Орловском региональном центре оценки качества образования.

90% педагогов используют на платформе «Виртуальная школа» текстовый документ со схемами, рисунками, ссылками на видео, аудио и образовательные порталы. Еще 10 % выбрали презентации как способ работы с учениками.

При этом сложной остается техническая сторона вопроса. Родители орловских школьников жалуются на плохой уровень интернет-связи, нехватку компьютеров дома (особенно, если семья многодетная), а некоторым просто не хватает навыков, чтобы организовать процесс обучения.

Для них в ОРЦОКО открыли «горячую линию» технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96 и 73-17-79. Возникающие вопросы помогут решить сотрудники Регионального центра оценки качества образования.

ИСТОЧНИК KP.RU