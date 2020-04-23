2020-04-23T12:09:15+03:00
Происшествия

Орловчанка отправится в колонию на 8 лет за торговлю «синтетикой»

Женщину задержали, когда она прятала наркотики в тайник
Наталья Меркулова
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Орловчанка отправится в колонию на 8 лет за торговлю «синтетикой»Орловчанка отправится в колонию на 8 лет за торговлю «синтетикой»Фото: Архив "КП"
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Ливенский районный суд приговорил жительницу города Мценск к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщину признали виновной в сбыте наркотиков.

Амчанка действовала не одна. Она получила «синтетику» от своего подельника и должна была сделать закладки на территории Ливенского района.

Женщина успела расфасовать наркотик общей массой 36,13 грамм и уже спрятала часть тайники. За эти занятием ее и застали полицейские.

- Ее действия были пресечены сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, а приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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