23 Апр 2020 2020-04-23T12:09:15+03:00

Орловчанка отправится в колонию на 8 лет за торговлю «синтетикой» Фото: Архив "КП"

Женщину задержали, когда она прятала наркотики в тайник

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Ливенский районный суд приговорил жительницу города Мценск к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщину признали виновной в сбыте наркотиков.

Амчанка действовала не одна. Она получила «синтетику» от своего подельника и должна была сделать закладки на территории Ливенского района.

Женщина успела расфасовать наркотик общей массой 36,13 грамм и уже спрятала часть тайники. За эти занятием ее и застали полицейские.

- Ее действия были пресечены сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, а приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU