Орловчанка отправится в колонию на 8 лет за торговлю «синтетикой»
Ливенский районный суд приговорил жительницу города Мценск к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщину признали виновной в сбыте наркотиков.
Амчанка действовала не одна. Она получила «синтетику» от своего подельника и должна была сделать закладки на территории Ливенского района.
Женщина успела расфасовать наркотик общей массой 36,13 грамм и уже спрятала часть тайники. За эти занятием ее и застали полицейские.
- Ее действия были пресечены сотрудниками полиции. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, а приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU