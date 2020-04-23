2020-04-23T11:17:54+03:00
Общество

В Орловской области 1148 человек получают пособие по безработице в размере МРОТ

Максимальная выплата для тех, кто остался без работы после 1 марта, гарантируется с апреля по июнь
Наталья Меркулова
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В Орловской области уже 1148 человек получают пособие по безработице в размере МРОТ - 12130 рублей. Это максимальная выплата для тех, остался без работы после 1 марта 2020 года.

В таком размере орловцы будут получать пособие с апреля по июнь. Также допвыплаты вводятся для безработных с несовершеннолетними детьми. Им дополнительного выплатят по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.

- Всего в настоящее время пособие по безработице получают 3076 орловцев. Зарегистрироваться в службе занятости и встать на учет по безработице можно дистанционно на федеральном портале «Работа в России», - поясняет Александр Сотников, начальник управления труда и занятости Департамента соцзащиты.

Также руководитель профильного управления отмечает, что сейчас в базе службы занятости порядка 5,5 тысяч вакансий. Наибольшим спросом в области пользуются врачи, слесари, продавцы, медсестры, инженеры, менеджеры, трактористы, водители автомобиля и подсобные рабочие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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