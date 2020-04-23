2020-04-23T11:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 апреля 2020 года

Рассказываем, в каких муниципальных образованиях региона есть заболевшие и сколько таких
Ольга СУПОНЕВА
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Картина заражений на 23 апреля по данным регионального оперативного штабаКартина заражений на 23 апреля по данным регионального оперативного штаба
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В Орловской области на 23 апреля 2020 года общее число зараженных коронавирусом составило 249 человек, нынешним утром оперштаб сообщил об 11 новых заболевших. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 в регионе.

Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией в Орле: 69 человек. Далее ситуация обстоит следующим образом.

Мценский район - 43 человека; Болховский - 23; Орловский - 21; Урицкий - 19; Залегощенский - 13; Новосильский - 12; Покровский - 10; Ливенский - 7 (3 - город Ливны, 4 - район); Хотынецкий и Свердловский - по 6; Знаменский - 5; Малоархангельский и Верховский - по 4; Шаблыкинский, Кромской, Глазуновский - по 2 инфицированных.

Что касается новых заболевших, диагноз которых подтвердился за последние сутки, то из 11 человек 6 заболели в Орловском районе, 3 в Болховском, 2 - в Хотынецком. По сообщению регионального оперативного штаба, трое прибыли из Москвы, один из-за границы, остальные инфицированы контактным путем. Состояние всех удовлетворительное.

Что касается соседних областей, то картина наблюдается такая: Калужская область +53 заболевших (всего 383), Тульская +25 (всего 461), Липецкая +25 (238), Курская +32 (308), Брянская +60 (459).

ИСТОЧНИК KP.RU

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