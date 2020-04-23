На 23 апреля еще 11 случаев коронавируса подтверждено в Орловской области
В Орловской области 23 апреля 2020 года подтверждено еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за все время наблюдения - 249 человек.
Данные по новым зараженным в России, и на Орловщине в частности, озвучил федеральный оперативный штаб. Всего в стране за сутки выявлено еще 4 774 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших в РФ за все время мониторинга составило 62 773 человек.
В Орловской области в связи с коронавирусной инфекцией будут ужесточены ограничительные меры. Об этом читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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