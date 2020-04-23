2020-04-23T10:48:08+03:00
Звезды

Библионочь в Орле: Пушкинка приглашает гостей на онлайн-квест «Выйди из комнаты»

В этом году интеллектуальные игры и мастер-классы орловские библиотеки проведут в новом формате
Наталья Меркулова
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25 апреля в нашей стране пройдет ежегодная Всероссийская акция «Библионочь. Память нашей Победы». Впервые одно из самых ярких и нестандартных культурных событий пройдет в новом формате в режиме online.

В 16 часов на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям. Присоединиться к онлайн-марафону может каждый.

С 17 часов в Орле стартует своя особенная «Библионочь» Приглашают гостей на нее сотрудники Центральной городской библиотеки им. Пушкина.

Для участников они создали группу в соцсетях, где уже 25 апреля можно будет побывать на мастер-классах творческого объединения «Квилт», пройти онлайн-квест «Выйди из комнаты», поучаствовать в онлайн-марафоне и многое другое.

- В этом году «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В течении двух недель мы будем много и разнопланово знакомиться и приобщаться к родной истории. Присоединяйтесь к разговору о важном! Будет интересно! – говорят библиотекари.

Напомним, побывать на онлайн-квесте в этом году можно и в областной библиотеке им. Бунина. Здесь тематическая интеллектуальная игра стартует в 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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