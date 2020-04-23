2020-04-23T10:06:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области готовят резервный коечный фонд для больных коронавирусом

Еще два обсерватора создадут на базе учреждений соцзащиты
Наталья Меркулова
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В Орловской области готовят резервный коечный фонд . Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialВ Орловской области готовят резервный коечный фонд . Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
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22 апреля в Орле прошло на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В центре повышенного внимания оказались высокие темпы заболеваемости среди жителей региона. За неделю они увеличились на 30%.

В этих условиях губернатор Орловской области сделал акцент о необходимости создать в ближайшие две недели дополнительный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, на данный момент развернуто 206 коек для лечения пациентов с COVID-19. Большая часть в больнице им. Боткина (89 коек), больнице им. Семашко (60), в Мценской ЦРБ (37), в Ливенской ЦРБ (6), в НКМЦ им. З. И. Круглой для детей (13) и в орловском перинатальном центре для беременных женщин (1). До 25 апреля количество коек в медучреждениях увеличат до 370.

Кроме того, дополнительный коечный фонд подготовят на базе учреждений соцзащиты.

- В настоящее время готовится еще два обсерватора общей совокупностью на 90 мест. Совместно с руководством муниципалитетов ведется работа по подготовке гостиничных комплексов для персонала закрытых учреждений (в случае возникновения них очагов коронавирусной инфекции), - сообщил Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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