Орловцев с температурой и признаками ОРВИ не допустят до работы

23 Апр 2020 2020-04-23T09:36:21+03:00

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22 апреля в Орле прошло очередное заседание регионального оперативного штаба. В области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В связи с этим глава региона принял решение усилить ограничительные меры.

К ранее подписанному указу губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» добавилось сразу несколько пунктов. Связаны они с режимом самоизоляции для вернувшихся из других регионов и орловцами, которые продолжают работать во время пандемии.

Всех жителей области с повышенной температурой и признаками ОРВИ обязаны отстранить от работы. При недомоганиях рекомендуют остаться дома и вызвать врача, а не идти трудиться.

Вернувшиеся из поездок в другие регионы, как и прежде, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о себе в больницу по месту жительства. Однако теперь выполнять режим самоизоляции рекомендуют и членам семей тех, кто вернулся с территории Московской и Ленинградской областей.

- При появлении первых респираторных симптомов гражданам, вернувшихся из других регионов, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU