2020-04-23T09:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле у пятерых пациентов психбольницы есть подозрение на коронавирус

Исследование проведены, ожидаются результаты тестов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле подозрение на коронавирус есть у пятерых пациентов психиатрической больницы. Результата тестов, по планам, будут готовы уже сегодня.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, ситуацию с лечебным учреждением власти держать на контроле.

- Проводятся тесты, уже 90 с отрицательным показателем. По пяти есть подозрение, дополнительно проверяются, - сообщил глава региона.

На месте до поздней ночи работали сотрудники Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения. Врачей больницы также проверили на вирус.

"КП-Орел" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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