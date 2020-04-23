В Орле у пятерых пациентов психбольницы есть подозрение на коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T09:15:37+03:00

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В Орле подозрение на коронавирус есть у пятерых пациентов психиатрической больницы. Результата тестов, по планам, будут готовы уже сегодня.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, ситуацию с лечебным учреждением власти держать на контроле.

- Проводятся тесты, уже 90 с отрицательным показателем. По пяти есть подозрение, дополнительно проверяются, - сообщил глава региона.

На месте до поздней ночи работали сотрудники Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения. Врачей больницы также проверили на вирус.

"КП-Орел" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU