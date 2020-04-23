В Орловской области запретят продажу билетов в Москву из-за Covid-19

23 Апр 2020 2020-04-23T09:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

22 апреля на заседании регионального оперативного штаба было принято решение об усилении ограничительных мер. Среди них оказался и запрет и на продажу автобусных и железнодорожных билетов в столицу.

Напомним, движение поездов между Орлом и Москвой остановили 15 апреля. Были отменены №721 «Москва-Курс» (Ласточка), №745 и 746 «Москва-Белгород» (Ласточка), «Орел-Москва» (Ласточка), а также поезд №715 и 716 «Москва-Курск».

- Теперь мы начинаем вводить ограничения на продажу автобусных и железнодорожных билетов. Так, вводится запрет на продажу билетов в Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет спецпропуск на прибытие в столицу. Перевозчиков мы официально уведомим, - сообщил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства и транспорта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU