2020-04-23T09:04:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области запретят продажу билетов в Москву из-за Covid-19

Купить их смогут только обладатели спецпропусков
Наталья Меркулова
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В Орловской области запретят продажу билетов в МосквуВ Орловской области запретят продажу билетов в МосквуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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22 апреля на заседании регионального оперативного штаба было принято решение об усилении ограничительных мер. Среди них оказался и запрет и на продажу автобусных и железнодорожных билетов в столицу.

Напомним, движение поездов между Орлом и Москвой остановили 15 апреля. Были отменены №721 «Москва-Курс» (Ласточка), №745 и 746 «Москва-Белгород» (Ласточка), «Орел-Москва» (Ласточка), а также поезд №715 и 716 «Москва-Курск».

- Теперь мы начинаем вводить ограничения на продажу автобусных и железнодорожных билетов. Так, вводится запрет на продажу билетов в Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет спецпропуск на прибытие в столицу. Перевозчиков мы официально уведомим, - сообщил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства и транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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