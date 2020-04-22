Ремонт дворов в Орле уже начался
В Орле стартовал ремонт дворов. Власти уверяют: коронавирус не повлияет на ход благоустройства.
О том, как будет идти ремонт в условии ограничительных мер рассказал мэр города Василий Новиков на своей личной страничке в Facebook. Градоначальник отметил, что жители волнуются и задают много вопросов, он развеял сомнения горожан.
Фото: официальная страница Василия Новикова в FacebookФото: Соцсети
- Хочу развеять сомнения горожан: в Орле работы по ремонту дворовых территорий будут проводиться в соответствии с ранее запланированными сроками. Уже сейчас ремонт начат в 17 дворах. Подрядчики закупили необходимые материалы и практически завершают подготовительные работы, - написал Василий Федорович в своем посте.
Напомним, в общей сложности в 2020 году подрядчики должны привести в порядок 65 дворовых территорий. Работа ведется по программе "Городская среда".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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