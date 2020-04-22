2020-04-22T17:03:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области запретят ездить в транспорте и ходить в магазины без масок

О новых ограничениях речь шла на заседании оперативного штаба
Ольга СУПОНЕВА
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Без маски из дома лучше не выходитьБез маски из дома лучше не выходитьФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области ужесточатся ограничительные меры по коронавирусу. В частности, жители области обязаны будут ездить в общественном транспорте, ходить в магазины, больницы исключительно в защитных масках.

Речь об этом шла на заседании регионального оперативного штаба, информация появилась в официальном канале штаба в телеграме. Среди принятых сегодня, 22 апреля, решений, следующие.

Пользоваться общественным транспортом без защитных масок (либо респираторов) будет запрещено. То же касается магазинов, больниц. Водителей также обяжут использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Среди других мер - запрет торговли с транспорта, а также запрет распространения рекламных брошюр или листовок посредством передачи из руки в руки.

Будут ли нарушения запретов караться штрафами и каким документом данные правила установят, пока не известно. Подробных разъяснений от регионального правительства в связи с новыми мерами на данный момент не поступило.

Напомним, до этого постановлением регионального правительства был введен ряд ограничений. С 6 апреля орловцев призвали самоизолироваться и выходить из дома только по особым поводам, соблюдая социальную дистанцию и пользуясь средствами защиты.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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