Орловские спасатели обезвредили 12 снарядов и две мины времен ВОВ
Вчера, 21 апреля, Орловская областная поисково-спасательная служба обезвредила боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Свердловском и Ливенском районах.
За день спасатели-взрывники изъяли и уничтожили 12 артиллерийских снарядов калибра 50 мм, две минометных мины и две гранаты Ф-1.
- Боеприпасы времен ВОВ - огромная опасность для людей. Боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Детонация может произойти и от прямых солнечных лучей, и небольшой вибрации, - сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области.
Если во время земляных работ вы обнаружили боеприпасы, немедленно позвоните в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU