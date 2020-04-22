2020-04-22T16:49:20+03:00
Общество

Орловские спасатели обезвредили 12 снарядов и две мины времен ВОВ

Опасные находки поисковики обнаруживают практически ежедневно
Наталья Меркулова
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21 апреля орловские спасатели обезвредили 12 снарядов и две мины времен ВОВ. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области21 апреля орловские спасатели обезвредили 12 снарядов и две мины времен ВОВ. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области
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Вчера, 21 апреля, Орловская областная поисково-спасательная служба обезвредила боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Свердловском и Ливенском районах.

За день спасатели-взрывники изъяли и уничтожили 12 артиллерийских снарядов калибра 50 мм, две минометных мины и две гранаты Ф-1.

- Боеприпасы времен ВОВ - огромная опасность для людей. Боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Детонация может произойти и от прямых солнечных лучей, и небольшой вибрации, - сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области.

Если во время земляных работ вы обнаружили боеприпасы, немедленно позвоните в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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