Андрей Клычков обещал посодействовать в разрешении конфликта на Центральном рынке

22 Апр 2020 2020-04-22T16:27:23+03:00

Предприниматели и руководство торгового объекта не могут найти общий язык в вопросе арендной платы

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Глава Орловской области Андрей Клычков намерен посодействовать в разрешении спора, возникшего между руководством Центрального рынка Орла и прелпринимателей, ведущих здесь торговлю. Об этом губернатор сообщил в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, 21 апреля.

Как уже рассказывала "КП", недопонимание между начальством рынка и бизнесменами возникло из-за требований внести арендную плату за апрель и май. Однако из-за ограничений по коронавирусу предприниматели остались без средств, многие вложили деньги в покупку сезонных товаров, сезон заканчивается, а торговля простаивает. Бизнесмены говорят о том, что платить нечем. Руководство требует плату за торговые площади, пусть и сниженную вдвое. В итоге десятки бизнесменов пришли к зданию рынка, чтобы заявить о своих проблемах.

Губернатор в своем эфире сообщил, что необходимые документы, которые помогут компенсировать из бюджета снятие арендной платы, уже подписаны. Однако он отметил, что моральная сторона вопроса вызывает сомнения.

- Удобно сидеть дома, закрыть все и получать деньги, - сказал Андрей Евгеньевич.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU