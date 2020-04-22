Безработному орловцу грозит суд за хранение "соли"

22 Апр 2020 2020-04-22T15:25:46+03:00

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Житель Орловской области пойдет под суд за хранение синтетичских наркотиков. Транспортные полицейские задержали 31-летнего орловца с "солью".

Безработного орловца доставили в дежурную часть линейного отдела на станции Орел. При досмотре у него нашли полиэтиленовый пакет, а в том - белое вещество, предположительно наркотик. Что и подтвердила экспертиза. Сам он рассказал полицейским, что купил "соль" через тайник, чтобы употребить. Масса запрещенного вещества составила около 0,4 грамма.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке. Ведется следствие, -рассказали "КП" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU