2020-04-22T15:06:16+03:00
Дом. Семья

Безопасно и уютно: орловские энергетики построили домик для аистов

Птицам, облюбовавшим ЛЭП в селе Красная Поляна, подарили целую опору
Наталья Меркулова
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Орловские энергетики построили домик для аистов в селе Красная Поляна. Фото: Россети Центр ОрелэнергоОрловские энергетики построили домик для аистов в селе Красная Поляна. Фото: Россети Центр Орелэнерго
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Недавно в селе Красная Поляна Хотынецкого района появилась своя местная достопримечательность – гнездо белых аистов на опоре ЛЭП, раскрашенная под русскую березку.

Птицам уже давно полюбилось это место. Каждую весну необычные постояльцы селятся на опоре 0,4 кВ. И каждый раз энергетикам приходилось разбирать гнездо (ведь это не безопасно и для людей, и для самих птиц). Однако настойчивые пернатые вновь возвращали его по веточке – два дня, и птичий дом снова на прежнем месте.

Тогда к энергетикам Хотынецкого РЭС пришла идея поставить рядом опору повыше и установить на ней специально приготовленную безопасную конструкцию.

по типу гнезда - и птицам не тесно и безопасно, и аварийных отключений на селе не случится.

– Гнездование аистов на линиях электропередачи несет в себе большие риски. Птицы могут получить электротравмы и даже погибнуть. Кроме того, возможно короткое замыкание на ВЛ. Поэтому мы подготовили для аистов безопасное и уютное место. Опору мы специально разукрасили под березку, чтобы людям было еще приятнее жить рядом с новыми соседями, –рассказывают сотрудники Хотынецкого РЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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