Орловские поисковики узнали имена летчиков штурмовика ИЛ-2, найденного в деревне Звягинцево

22 Апр 2020 2020-04-22T14:30:10+03:00

Самолет, сбитый во время боевого задания в годы Великой Отечественной, пытаются поднять уже несколько месяцев

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В феврале этого года орловские поисковики обнаружили недалеко от деревни Звягинцево Сосковского района необычную находку – штурмовик ИЛ-2, советский самолет, который немцы назвали «черная смерть».

Необычной находка стала потому, что никто не ожидал обнаружить ее именно здесь. Ведь изначально поисковики рассчитывали найти «пешку» (бомбардировщик ПЕ-2), пропавший 5 августа 1943 года. Оказалось, тут покоятся сразу несколько машин.

Самолет находился на глубине от 4,5 до 11 метров. Площадь раскопок составила порядка 200 квадратных метров.

Из-за большого количества воды и пронизывающего холода работу пришлось приостановить, но уже в марте отрядам МПО "Огненная дуга" улыбнулась удача - найден шильдик с номером самолета, подтверждающий имена членов экипажа.

- Во время проведения второго этапа раскопок на месте гибели штурмовика Ил-2 из состава 218-го шап 299-й шад 16-й ВА удалось установить имена членов экипажа. Это пилот капитан П.М. Сало и стрелок красноармеец А.И. Орлов, - рассказывает Николай Андреев, руководитель молодежного поискового объединения «Огненная дуга».

Отметим, на территории Орловской области в земле покоятся еще 6 тысяч 200 самолетов и 2 938 советских летчиков. Поднято же со времен войны всего 800 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU