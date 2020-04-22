Орловцы смогут заглянуть в интернет-караоке «Песни Победы»

22 Апр 2020 2020-04-22T13:38:24+03:00

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Орловский Городской парк культуры и отдыха предлагает орловцам увлекательную образовательную и развлекательную программу на просторах Интернета. В официальной группе парка в соцсетях можно посмотреть мастер-классы, поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Недавно сотрудники парка запустили новинку – интернет-караоке «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». В нем можно не только узнать интересную информацию об известных с детства музыкальных произведениях и звездах советской эстрады, но и самим показать класс в вокале.

- Мы будем очень рады, если вы пришлете видео своего исполнения песни военных лет, которое мы с радостью опубликуем в нашей группе ГПКиО, - говорят сотрудники парка.

Подробнее о проекте можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU