2020-04-22T13:38:24+03:00
Звезды

Орловцы смогут заглянуть в интернет-караоке «Песни Победы»

Поделиться своими музыкальными талантами предлагает Городской парк культуры и отдыха
Наталья Меркулова
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Орловцы смогут заглянуть в интернет-караоке «Песни Победы»Орловцы смогут заглянуть в интернет-караоке «Песни Победы»
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Орловский Городской парк культуры и отдыха предлагает орловцам увлекательную образовательную и развлекательную программу на просторах Интернета. В официальной группе парка в соцсетях можно посмотреть мастер-классы, поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Недавно сотрудники парка запустили новинку – интернет-караоке «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». В нем можно не только узнать интересную информацию об известных с детства музыкальных произведениях и звездах советской эстрады, но и самим показать класс в вокале.

- Мы будем очень рады, если вы пришлете видео своего исполнения песни военных лет, которое мы с радостью опубликуем в нашей группе ГПКиО, - говорят сотрудники парка.

Подробнее о проекте можно узнать здесь.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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