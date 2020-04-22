2020-04-22T13:01:35+03:00
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В Орле возле памятника летчикам установят мемориальные плиты

Имена 2900 летчиков увековечат на территории монумента
Наталья Меркулова
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В Орле возле памятника летчикам установят мемориальные плитыВ Орле возле памятника летчикам установят мемориальные плиты
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Сегодня, 22 апреля, депутаты орловского горсовета поддержали идею поисковиков о необходимости увековечить имена павших военных летчиков.

По данным, которые озвучил на заседании профильного комитета руководитель молодежного поискового объединения «Огненная дуга» Николай Андреев, в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области погибли 2900 летчиков. Многие из них до сих пор не найдены.

Имена павших увековечат на мемориальных плитах возле памятника летчикам на Комсомольской улице. Проект уже согласован с Градостроительным советом Орловской области и с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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