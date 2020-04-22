В Орле закрыли для посещения кладбища

22 Апр 2020 2020-04-22T12:36:31+03:00

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В Орле временно закрыли кладбища. Мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

Исключение для посещения составляют только похороны либо же участие в похоронной процессии. Контролируют ситуацию на входах полицейские.

- Свою работу с соблюдением санитарных правил продолжат подрядные организации, которые выполняют работы по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений в рамках муниципальных контрактов, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Откроют кладбища когда обстановка наладится.

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ИСТОЧНИК KP.RU