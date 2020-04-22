2020-04-22T12:21:42+03:00
Недвижимость

Часть домов на Октябрьской улице осталась без холодной воды

Публикуем список адресов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле на Октябрьской улице часть домов остались без холодной воды. 22 апреля ряду абонентов придется потерпеть неудобства, публикуем список адресов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", без ресурса с 9.00 утра остались жители домов № 28, 30, 37 и 40 по улице Октябрьской.

Неудобства связаны с проводимыми сотрудниками "Водоканала" работами по Октябрьской 30 и 37. По планам, воды не будет до 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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