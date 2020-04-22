2020-04-22T11:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: для предприятий разработали рекомендации по безопасности

За нарушение правил сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле: для предприятий разработали рекомендации по безопасностиКоронавирус в Орле: для предприятий разработали рекомендации по безопасностиФото: Архив "КП"
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Роспотребнадзор разработал для орловских предприятий рекомендации по работе во время эпидемии короновируса. Чтобы уберечь сотрудников от заражения и не допустить распространения вируса специалисты подготовили целый ряд правил и ограничений.

Работодателям рекомендуют временно отстать от работы или перевести на «удаленку» не только сотрудников старше 65 лет, но беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом.

При этом, если у любого из сотрудников появились признаки ОРВИ, запрещено посещать работу. Необходимо вызвать врача на дом. Командировки сотрудников также советуют ограничить.

На самом предприятии между работниками должна соблюдаться социальная дистанция. Не рекомендуется допускать превышения предельного количества людей в одном помещении: не более 5 человек на 50 кв. метрах, 10 - на 100 кв. метрах, 25 – на 200 кв. метрах и 50 – в помещении свыше 200 кв. метров.

При этом работодателей просят организовать измерение температуры работников один раз в 4 часа. Дезинфекцию всех контактных поверхностей рекомендуют проводить каждые 2 - 4 часа, а проветривание каждые два часа.

- При получении информации работодателем о нарушении введенных ограничений, нужно рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

С полным списком рекомендаций можно познакомиться на Портале Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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