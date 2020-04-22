Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 апреля

22 Апр 2020 2020-04-22T11:33:06+03:00

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В Орловской области на 22 апреля 2020 года подтверждено уже 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сегодня утром добавилось еще 40 инфицированных. Рассказываем, какова география распространения заболевания.

Больше всего инфицированных в самом Орле: 69 человек за все время. Далее статистика следующая: 43 заболевших во Мценске и Мценском районе, 20 в Болховском районе, 19 в Урицком, 15 в Орловском, 13 в Залегощенском, 12 в Новосильском, 10 в Покровском, 6 в Свердловском, 5 в Знаменском, по 4 в Малоархангельском, Хотынецком, Верховском, Ливенском, 3 человека в городе Ливны, по 2 в Кромском, Шаблыкинском, Глазуновском, а также 1 человек в Корсаковском районе.

Фото оперативного штаба

Что касается соседей Орловщины, то картина выглядит следующим образом. В Тульской области 436 заразившихся (+52 за сутки), в Калужской 330 (+72), в Брянской 399 (+49), в Курской 276 (+34), в Липецкой 213 (+24 за сутки).

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU