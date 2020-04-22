Публичный призыв к терроризму и экстремизму обернется для орловца судебным процессом

22 Апр 2020 2020-04-22T11:16:37+03:00

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В Орле закончили расследование уголовного дела о публичном призыве к терроризму и экстремизму через интернет. Зампрокурора Орловской области уже утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.

Согласно материалам дела, мужчина разместил в свободном доступе информацию с публичным призывом к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Теперь рассматривать совершенное преступление будут во 2-м Западном окружном военном суде.

- Максимальное наказание за совершение преступлений по статье 205.2 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет. А по статье 280 УК, по которой также проходит обвиняемый, до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокураторы Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU