2020-04-22T11:12:45+03:00
Звезды

Спасское-Лутовино запустило новый онлайн-проект о жизни Тургенева

Новый проект посвящен людям, с которыми связана судьба орловского литератора
Ольга СУПОНЕВА
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Работники музея расскажут истории о жизни Ивана ТургеневаРаботники музея расскажут истории о жизни Ивана Тургенева
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Пока жители Орловской области продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, учрежедния культуры переходят в онлайн-формат. Так, музей-заповедник Спасское-Лутовино запустил новый проект, который раскроет интересную сторону жизни Ивана Тургенева.

Проект получил название «Перекрестки сюжетов и судеб» и он посвящен людям, которые встречались на пути орловскому литератору, взаимоотношениям с ними. Сотрудники музея в течение двух недель каждый день будут рассказывать новую историю.

- Проект, нацеленный на самую широкую аудиторию, может быть особенно интересен преподавателям литературы, ученикам старших классов, студентам-филологам, - говорят в пресс-службе Спасского-Лутовиново.

За этим, а также другими онлайн-программами можно следить на официальном сайте музея, а также на ютуб-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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