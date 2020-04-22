Спасское-Лутовино запустило новый онлайн-проект о жизни Тургенева

22 Апр 2020 2020-04-22T11:12:45+03:00

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Пока жители Орловской области продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, учрежедния культуры переходят в онлайн-формат. Так, музей-заповедник Спасское-Лутовино запустил новый проект, который раскроет интересную сторону жизни Ивана Тургенева.

Проект получил название «Перекрестки сюжетов и судеб» и он посвящен людям, которые встречались на пути орловскому литератору, взаимоотношениям с ними. Сотрудники музея в течение двух недель каждый день будут рассказывать новую историю.

- Проект, нацеленный на самую широкую аудиторию, может быть особенно интересен преподавателям литературы, ученикам старших классов, студентам-филологам, - говорят в пресс-службе Спасского-Лутовиново.

За этим, а также другими онлайн-программами можно следить на официальном сайте музея, а также на ютуб-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU