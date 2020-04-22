На 22 апреля в Орловской области подтвердилось еще 40 случаев коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T10:49:31+03:00

Число заболевших за все время составляет уже 238 человек

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В Орловской области 22 апреля 2020 года подтвердилось еще 40 случаев заражения коронавирусом. Таким образом число инфицированных за весь период мониторинга переступило порог в две сотни и составило 238 человек.

Информацию о новых заразившихся озвучил федеральный оперативный штаб. В России в за прошедшие сутки выявлено всего 5 236 зараженных в 78 регионах. При этом почти у половины нет никаких симптомов болезни.

Что касается соседних с Орловщиной областей, то дела обстоят так: в Тульской области +52 зараженных за сутки, в Брянской +49, в Курской +34, в Липецкой +24, в Калужской сразу +72 случая.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU