2020-04-22T10:42:57+03:00
Происшествия

Орловчанка зарезала сожителя и сама вызвала полицию

Женщина попыталась убедить полицейских, что он сам нанес себе смертельный удар
Наталья Меркулова
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20 апреля в деревне Плотки Должанского района ссора между сожителями закончилась поножовщиной20 апреля в деревне Плотки Должанского района ссора между сожителями закончилась поножовщинойФото: Архив "КП"
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20 апреля в деревне Плотки Должанского района ссора между сожителями закончилась поножовщиной. 41-летняя дама зарезала своего 39-летнего приятеля и попыталась убедить полицейских, что он сам нанес себе смертельную рану.

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что ее сожитель лежит в доме без признаков жизни. После этого полицейские вызвали в скорую медицинскую помощь и сами выдвинулись на место происшествия.

Вскоре медики констатировали смерть. В груди было проникающее ранение.

- Первоначально в беседе с оперативниками женщина пояснила, что ее сожитель мог сам себе причинить увечья. Однако затем она созналась, что ударила его ножом во время совместного распития спиртных напитков, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас женщина задержана. В ее отношении орловский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как пояснила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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