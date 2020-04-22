На орловской дороге "Опель" улетел в кювет
В Орловской области иномарка "Опель" вылетела в кювет с проезжей части и опрокинулась. Два человека пострадали в происшествии.
ДТП случилось вечером минувшего понедельника, 20 апреля. Примерно в половине десятого 47-летний мужчина за рулем легковушки ехал по дороге "Змиевка-Никольское-Паваляевы Дворы" в направлении районного центра Змиевка. Он не справился с управлением, машина выехала с дороги и перевернулась.
- В результате ДТП водитель автомобиля и 50-летний получили травмы, доставлены в медицинское учреждение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие же сутки всего в Орловской области было зафиксировано 6 ДТП, в них никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU