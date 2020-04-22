2020-04-22T10:15:06+03:00
Происшествия

На орловской дороге "Опель" улетел в кювет

Водитель и пассажир получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварииФото с места аварииФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орловской области иномарка "Опель" вылетела в кювет с проезжей части и опрокинулась. Два человека пострадали в происшествии.

ДТП случилось вечером минувшего понедельника, 20 апреля. Примерно в половине десятого 47-летний мужчина за рулем легковушки ехал по дороге "Змиевка-Никольское-Паваляевы Дворы" в направлении районного центра Змиевка. Он не справился с управлением, машина выехала с дороги и перевернулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля и 50-летний получили травмы, доставлены в медицинское учреждение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие же сутки всего в Орловской области было зафиксировано 6 ДТП, в них никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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