В Орле замечен рост цен на сезонные овощи, спички и туалетную бумагу

22 Апр 2020 2020-04-22T10:12:46+03:00

В Орле продолжается мониторинг цен на товары первой необходимости Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Орле проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Дефицита нет, резких скачков стоимости жизненно важных продуктов не выявлено. Однако по некоторым пунктам все же замечен рост.

По данным замглавы администрации города по финансово-экономическим вопросам Игоря Краличева, подорожали сезонные овощи и фрукты (лук репчатый, картофель, капуста и лимоны), а также пользующиеся наибольшим спросом влажные салфетки, туалетную бумагу и спички.

- На предприятиях есть необходимое количество товарных запасов для бесперебойной работы объектов торговли. Проводится ежедневный мониторинг. К нарушителям, работающим без разрешений, применяют меры административного характера, - пояснил Игорь Николаевич.

Напомним, в регионе продолжает работать «горячая линия» управления федеральной антимонопольной службы России по Орловской области. Обратиться на нее можно по телефону 8 (4862) 47-55-84.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU