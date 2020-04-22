2020-04-22T10:12:46+03:00
Общество

В Орле замечен рост цен на сезонные овощи, спички и туалетную бумагу

В областном центре продолжается мониторинг стоимости товаров первой необходимости
Наталья Меркулова
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В Орле продолжается мониторинг цен на товары первой необходимостиВ Орле продолжается мониторинг цен на товары первой необходимостиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Дефицита нет, резких скачков стоимости жизненно важных продуктов не выявлено. Однако по некоторым пунктам все же замечен рост.

По данным замглавы администрации города по финансово-экономическим вопросам Игоря Краличева, подорожали сезонные овощи и фрукты (лук репчатый, картофель, капуста и лимоны), а также пользующиеся наибольшим спросом влажные салфетки, туалетную бумагу и спички.

- На предприятиях есть необходимое количество товарных запасов для бесперебойной работы объектов торговли. Проводится ежедневный мониторинг. К нарушителям, работающим без разрешений, применяют меры административного характера, - пояснил Игорь Николаевич.

Напомним, в регионе продолжает работать «горячая линия» управления федеральной антимонопольной службы России по Орловской области. Обратиться на нее можно по телефону 8 (4862) 47-55-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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