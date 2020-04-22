В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок
Предприятия Орловской области продолжают перепрофилировать производство на выпуск защитных масок. Со снабжением необходимым швейным сырьем региону помогает Минпромторг, а с сертификацией новой продукции – Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что Орловская область планирует производить 300 тысяч масок в сутки и даже успела организовать производство резинок для масок, которые в России даже не производились.
Для контроля за количеством пошитых защитных масок на сайте кластера лёгкой промышленности региона уже установлен онлайн-счетчик.
- На его сайте можно не только узнать о количестве произведенных масок. Здесь имеются опции «Купить маски оптом». Также с помощью опции «Помочь с пошивом» все заинтересованные лица могут включиться в процесс изготовления и приобретения средств защиты, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»