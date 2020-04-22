В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок

22 Апр 2020 2020-04-22T09:35:35+03:00

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Предприятия Орловской области продолжают перепрофилировать производство на выпуск защитных масок. Со снабжением необходимым швейным сырьем региону помогает Минпромторг, а с сертификацией новой продукции – Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Орловская область планирует производить 300 тысяч масок в сутки и даже успела организовать производство резинок для масок, которые в России даже не производились.

Для контроля за количеством пошитых защитных масок на сайте кластера лёгкой промышленности региона уже установлен онлайн-счетчик.

- На его сайте можно не только узнать о количестве произведенных масок. Здесь имеются опции «Купить маски оптом». Также с помощью опции «Помочь с пошивом» все заинтересованные лица могут включиться в процесс изготовления и приобретения средств защиты, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU