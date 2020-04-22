2020-04-22T09:35:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок

Предприятия Орловской области продолжают перепрофилировать производство
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масокВ Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок
Изменить размер текста:

Предприятия Орловской области продолжают перепрофилировать производство на выпуск защитных масок. Со снабжением необходимым швейным сырьем региону помогает Минпромторг, а с сертификацией новой продукции – Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Орловская область планирует производить 300 тысяч масок в сутки и даже успела организовать производство резинок для масок, которые в России даже не производились.

Для контроля за количеством пошитых защитных масок на сайте кластера лёгкой промышленности региона уже установлен онлайн-счетчик.

- На его сайте можно не только узнать о количестве произведенных масок. Здесь имеются опции «Купить маски оптом». Также с помощью опции «Помочь с пошивом» все заинтересованные лица могут включиться в процесс изготовления и приобретения средств защиты, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле выросла стоимость сезонных овощей, спичек и туалетной бумаги
В Орле запустили онлайн-счетчик количества пошитых защитных масок
В Орловской области создадут электронную базу воинских захоронений
Второй пациент с диагнозом коронавирус скончался в Орловской области
На Центральном рынке Орла возник конфликт между предпринимателями и руководством
В Воронежской области депутаты регионального парламента присоединились к акции #ПомогиУчитьсяДома
Домушника поймали полицейские в Орловской области
В Орловской области 31 педагог претендует на участие в программе «Земский учитель»
В Орле нарушителей самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей
Орловский губернатор рассказал подробности заражения медработников Болховской ЦРБ
В Орле без вести пропал 82-летний мужчина
В Орловской области пик заболеваемости коронавирусом ожидается в первой половине мая
В Воронежской области примут ряд законодательных мер для поддержки предприятий и организаций региона в условиях пандемии коронавируса
21 апреля: география распространения коронавируса в Орловской области
В орловском магазине до реализации не допустили просроченную лососевую молоку
С начала года 12 человек погибли на орловских дорогах из-за выезда на встречку
В Орловской области 10 медработников заразились коронавирусом
Для лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
На 21 апреля в Орловской области выявлено еще 23 случая заболевания коронавирусом
За неделю на орловских дорогах поймали три десятка пьяных водителей
Трое орловцев пострадали от взрыва газового баллона во дворе частного дома в Ливнах
Транспорт в Орле в период самоизоляции: количество автобусов не будут сокращать