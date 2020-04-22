22 Апр 2020 2020-04-22T08:56:34+03:00

Узнать историю подвига и гибели павших бойцов можно будет на сайте регионального правительства

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В Орловской области создадут электронную базу воинских захоронений. К 9 мая ее разместят на сайте регионального правительства. Каждый желающий сможет историю подвига и гибели бойцов, павших на территории нашего края.

В базе будет размещен список погибших с приложением исторических справок, описанием боев и событий времен Великой Отечественной войны.

Одновременно с этим идет благоустройство захоронений.

- В регионе уже благоустроено 601 воинское захоронение, 79 воинских мемориалов, 40 Вечных огней и Огней Памяти. До 30 апреля все работы будут полностью завершены, - сообщил Вячеслав Ерохин, руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU