В Орловской области создадут электронную базу воинских захоронений
В Орловской области создадут электронную базу воинских захоронений. К 9 мая ее разместят на сайте регионального правительства. Каждый желающий сможет историю подвига и гибели бойцов, павших на территории нашего края.
В базе будет размещен список погибших с приложением исторических справок, описанием боев и событий времен Великой Отечественной войны.
Одновременно с этим идет благоустройство захоронений.
- В регионе уже благоустроено 601 воинское захоронение, 79 воинских мемориалов, 40 Вечных огней и Огней Памяти. До 30 апреля все работы будут полностью завершены, - сообщил Вячеслав Ерохин, руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.
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ИСТОЧНИК KP.RU