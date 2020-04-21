Второй пациент с диагнозом коронавирус скончался в Орловской области
В Орловской области число умерших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, возросло до двух. О еще одной кончине сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямого эфире в социальных сетях сегодня, 21 апреля.
По словам главы региона мужчине было 84 года, у него были и другие проблемы со здоровьем. Но факт остается фактом: покойный был заражен коронавирусной инфекцией. Экспертизе еще предстоит установить конкретную причину смерти.
Напомним, первый скончавшийся с COVID-19 пациент - пожилой мужчина 68 лет. У него также были сопутствующие болезни. Он ушел из жизни 16 апреля.
На вечер 21 апреля 2020 года общее число людей с подтвержденным диагнозом составило 198 человек. Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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