2020-04-21T17:36:57+03:00
Общество

На Центральном рынке Орла возник конфликт между предпринимателями и руководством

Камнем преткновения стала невозможность арендаторов внести требуемую плату за торговые площади
Ольга СУПОНЕВА
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Скриншот с записи телеканала "Первый областной": obl1.ruСкриншот с записи телеканала "Первый областной": obl1.ru
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В Орле на Центральном рынке возник конфликт между арендодателем и арендаторами. Камнем преткновения стало то, что в условиях ограничений по коронавирусу предприниматели не могут внести необходимую за аренду помещений сумму.

О ситуации рассказал местный телеканал "Первый областной". В условиях распространения коронавирус бизнесмены, торгующие на Центральном рынке, временно остались не удел. При этом предпринимателей просят внести плату за апрель и за май, однако многие из них не в состоянии заплатить. Они пришли к рынку вместе, чтобы прояснить ситуацию. Но директор не стал вести диалога и не вышел.

При этом руководство просит внести половину от обычной арендной платы, но, по словам торговцев, даже таких денег у них нет - ведь они остались без работы.

"У нас у всех дети. Чем платить?", "Как мы можем находиться на самоизоляции и получать какой-то достаток? Мы не получаем никакой прибыли" - говорят предприниматели.

Как рассказали журналисты, размер арендной платы у всех разный, он зависит от метража торговой площади: от 5 до 40 тысяч рублей. Комментировать ситуацию нашим коллегам директор рынка не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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