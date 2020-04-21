В Воронежской области депутаты регионального парламента присоединились к акции #ПомогиУчитьсяДома
В рамках этого проекта парламентарии помогают семьям, не имеющим возможности купить компьютер или подключиться к интернету для дистанционного обучения ребенка, в решении этих проблем, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
.
Изменить размер текста:
Проект запустили Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция призвана помочь детям в условиях пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию. При этом присоединиться к проекту и помочь может каждый – в рамках акции разработаны различные меры поддержки учеников и родителей, школ и учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU