2020-04-21T17:18:53+03:00
Происшествия

Домушника поймали полицейские в Орловской области

Как оказалось, на счету 27-летнего мужчины не одна кража
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области полицейские поймали вора-домушника. Как оказалось, на счету 27-летнего мужчины не одна кража.

Задержать любителя поживиться чужим имуществом удалось после очередной кражи, произошедшей в Болховском районе. В райотдел полиции пришел владелец частного дома и рассказал, что его обчистили. Как оказалось, похититель вынес алюминиевые изделия на сумму около 9 тысяч рублей, пробрался в чужой дом он через оконную форточку. Полицейские взялись за розыск предполагаемого вора.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 27-летний местный житель. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Далее выяснилось, что мужчина причастен и к другим преступлениям. Сейчас он задержан, а полицейские продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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