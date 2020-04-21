Домушника поймали полицейские в Орловской области
В Орловской области полицейские поймали вора-домушника. Как оказалось, на счету 27-летнего мужчины не одна кража.
Задержать любителя поживиться чужим имуществом удалось после очередной кражи, произошедшей в Болховском районе. В райотдел полиции пришел владелец частного дома и рассказал, что его обчистили. Как оказалось, похититель вынес алюминиевые изделия на сумму около 9 тысяч рублей, пробрался в чужой дом он через оконную форточку. Полицейские взялись за розыск предполагаемого вора.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 27-летний местный житель. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Далее выяснилось, что мужчина причастен и к другим преступлениям. Сейчас он задержан, а полицейские продолжают расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU